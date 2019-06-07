Вучич подписал указ о назначении нового посла Сербии в России

Указом президента Сербии Александра Вучича новым послом Белграда в Москве назначен Мирослав Лазанский, получивший широкую известность как эксперт в области обороны и безопасности. Об этом сегодня сообщило Радио и телевидение Сербии.

Известно, что Мирослав Лазанский родился в городе Карловац 18 сентября 1950 года, окончил юридический факультет в Загребе. Работал военным корреспондентом в крупнейшем сербском издании "Политика", побывал во многих горячих точках, в том числе и Чечне.

С 2016 года является депутатом Собрания от Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, возглавляет парламентский Комитет по сотрудничеству с Сирией.