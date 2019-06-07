Взрыв произошел на юге Швеции, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в пятницу в городе Линчепинг на юге Швеции. Об этом передает Expressen со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По информации издания, есть сообщения о нескольких пострадавших с легкими травмами.
Известно, что взрыв произошел недалеко от многоквартирного дома. Точный ущерб пока не оценен, однако на фотографиях видно, что окна в нескольких зданиях, находящихся по соседству, выбиты, а балконы повреждены.
Причина происшествия в настоящий момент не установлена. Ведется расследование.
Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries and 14 ambulances on the scene. https://t.co/wCYXiHI1Cu pic.twitter.com/5clLUUJ0PK— BOC Intel (@blackopscyber1) June 7, 2019