Взрыв произошел на юге Швеции, есть пострадавшие

Мощный взрыв произошел в пятницу в городе Линчепинг на юге Швеции. Об этом передает Expressen со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По информации издания, есть сообщения о нескольких пострадавших с легкими травмами.

Известно, что взрыв произошел недалеко от многоквартирного дома. Точный ущерб пока не оценен, однако на фотографиях видно, что окна в нескольких зданиях, находящихся по соседству, выбиты, а балконы повреждены.

Причина происшествия в настоящий момент не установлена. Ведется расследование.