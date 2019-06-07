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07.06.2019 22:03
Рубрика: Происшествия

Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец

Полицейские задержали очередного, восьмого по счету, участника драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин.

СК арестовал четырех подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

"Следствием задержан восьмой подозреваемый, - передает ТАСС заявление официального представителя Следственного комитета РФ Сетланы Петренко. - В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения". 

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин получил удар ножом в область сердца. В четверг 6 июня на Митинском кладбище он был похоронен.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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