Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец

Полицейские задержали очередного, восьмого по счету, участника драки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин.

"Следствием задержан восьмой подозреваемый, - передает ТАСС заявление официального представителя Следственного комитета РФ Сетланы Петренко. - В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения".

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин получил удар ножом в область сердца. В четверг 6 июня на Митинском кладбище он был похоронен.