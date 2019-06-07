Как сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ", шестого июня министерство коммерции КНР опубликовало "Исследовательский доклад о выгоде, полученной США от китайско-американского торгово-экономического сотрудничества". В нем путем тщательного анализа раскрыта суть и причина проблемы дефицита торгового баланса Китая и США, громадные выгоды и возможности, извлеченные США в торгово-экономическом сотрудничестве.

В докладе утверждается, что суть китайско-американской двусторонней торговли заключается в том, что положительное сальдо сохраняется в Китае, зато обе страны извлекли выгоду из своих преимуществ в соответствующих отраслях. Так называемое заявление, что "США в убытке" абсолютно несостоятельно.

Это второй специальный исследовательский доклад по китайско-американскому торговому дефициту, опубликованный Китаем вслед за Белой книгой "Китайско-американских торгово-экономических трений и китайской позиции на этот счет", которая были опубликована второго июня. В докладе имеется дальнейшее изложение и дополнение к позициям и точкам зрения китайской стороны, что поможет международному сообществу получить более точную информацию о реалиях китайско-американского торгового дефицита.

Основным поводом для введения США дополнительных таможенных пошлин является штатовская сентенция, что, дескать, дефицит торговли США с Китаем составляет более 500 миллиардов долларов, а Китай "разбогател за счет США". Утверждается, словно введение дополнительных пошлин поспособствует сокращению торгового дефицита с Китаем и поможет найти некоторые пути для компенсаций. Тем не менее, в отчете Минкоммерции КНР детальным анализом доказано то, что в данных о дефиците торгового баланса США имеется "вода", то есть неясность в худшем проявлении. Подсчитано, что в 2018 году фактический торговый дефицит между США и Китаем составил около 153,6 миллиарда долларов, что составляет 37 процентов от заявленного США дефицита.

На деле, реальный товарооборот между Китаем и США зависит от рынка, это независимый выбор предприятий и потребителей обеих стран. Оставив без внимания объективных причин возникновения дефицита торгового баланса, США постоянно перекладывают ответственность и проблемы на Китай и всегда заявляют о своих "страданиях и убытках". Это не только говорит о пробелах в элементарных знаниях международной экономики и торговли, но и нарушает нормы поведения, которые необходимо соблюдать разным экономическим субъектам в экономическом сотрудничестве. Суть заключается в том, чтобы заставить Китай сделать бесконечные уступки и позволить США воспользоваться этими возможностями в своих интересах - это типичный торговый гегемонизм в худшем проявлении.

Китай всегда рассматривает диалог и консультации в качестве приоритетного выбора в процессе торгово-экономических трений. Однако консультации должны быть основаны на взаимном уважении, равенстве и совместной выгоде. То, что произошло в прошедшем году, полностью доказано: оказание даже предельного давления не оказывает реального влияния на Китай, и оно не будет играть роль ни сейчас, ни в будущем. Давление бесполезно. Американская сторона должна это воспринимать адекватно и не оказывать давление на партнеров.