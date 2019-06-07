Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране - решение о роспуске было правильным, - отметил он. - Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить".

Новоиспеченный президент Украины напомнил, что высший законодательный орган отказался сменить мажоритарную систему парламентских выборов, не снял неприкосновенность с депутатов, не отправил в отставку правительство и силовых ведомств, а также не установил ответственность за незаконное обогащение.

"Уровень вашей поддержки был 4 процента, - напомнил Зеленский. - Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно".

Напомним, что 23 мая указ Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов Рады и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.