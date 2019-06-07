Новости

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 21:42
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 21:34
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 21:34
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 21:16
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 21:14
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 20:47
Путин обещал поддержку генсеку ООН 20:16
ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства 19:54
Более десяти львов сбежали из национального парка в ЮАР 19:40
Обвинение журналисту "Медузы" в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено 19:36
В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G 19:36
Генсек ООН согласен с позицией РФ, касающейся нападения на дипломата 19:26
КДК установил факт сговора в матче 3-й лиги чемпионата России по футболу 19:15
Цифровизация перевернет систему здравоохранения 19:11
Впервые с начала года воздух прогрелся выше 30 градусов 19:07
Бизнес заинтересован в безотходной экономике 19:04
Участники "Лидеров производительности" поедут на стажировку за рубеж 18:48
Нарушения, зафиксированные дроном, можно проверить на сайте Росреестра 18:30
В 2019 году в столичном регионе появятся фандоматы 18:28
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии 18:22
Федосеева-Шукшина подаст в суд на производителя "Крота" 18:06
Крым впервые атаковала опасная для виноградников саранча 17:45
Представитель Алибасова опроверг сообщения о состоянии его супруги 17:45
Путин не подтвердил планы объединения России и Беларуси 17:42
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 21:42
Рубрика: В мире

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране - решение о роспуске было правильным, - отметил он. - Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить".

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Новоиспеченный президент Украины напомнил, что высший законодательный орган отказался сменить мажоритарную систему парламентских выборов, не снял неприкосновенность с депутатов, не отправил в отставку правительство и силовых ведомств, а также не установил ответственность за незаконное обогащение.

"Уровень вашей поддержки был 4 процента, - напомнил Зеленский. - Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно".

Напомним, что 23 мая указ Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов Рады и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии