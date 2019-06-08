Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

В субботу, 8 июня при взлете истребителя МиГ-29К с аэродрома в штате Гоа от самолета отделились топливные баки, сообщает пресс-служба индийских ВМС. При падении на землю баки взорвались, начался пожар. Из-за этого международный аэропорт Даболим на несколько часов приостановил свою работу.

"Аэропорт в штате Гоа на несколько часов приостановил работу после того, как во время взлета у истребителя МиГ-29К отделился топливный бак. В настоящее время предпринимаются все усилия для скорейшего возобновления полетов", - сообщила пресс-служба.

На данный момент известно, что пострадавших от падения баков на землю нет, пожар потушен, а самолет благополучно совершил посадку.