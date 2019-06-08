Академик Дынкин: Крах доллара не выгоден никому

Новости

Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом 06:21
Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня 03:09
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка 02:45
Жителей столицы Сербии предупредили о нашествии диких кабанов 02:35
Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе 01:28
Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 00:57
В Канаде посетитель музея случайно открыл запертый 40 лет сейф 00:31
Испанцы разгромили в гостях Фарерские острова 07.06.2019
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников 07.06.2019
При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина 07.06.2019
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 07.06.2019
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама 07.06.2019
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 07.06.2019
Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец 07.06.2019
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 07.06.2019
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 07.06.2019
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 07.06.2019
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 07.06.2019
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 07.06.2019
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 07.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Академик Дынкин: Крах доллара не выгоден никому

Текст: Евгений Гайва
США пытаются сдержать развитие Китая и для этого используют три основных рычага - военную силу, хайтек и финансы, рассказал в интервью "Российской газете" академик РАН, президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Александр Дынкин.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Такая политика приводит к утрате доверия к доллару в мировой финансовой системе. Но крах американской валюты не выгоден никому, отметил эксперт.

"Многие любят предрекать крах доллара. Я последние 30 лет читаю статьи на эту тему, в разных частях мира этого ждут", - сказал Александр Дынкин. Есть даже лихие головы, которые советуют китайцам немедленно продать 1,2 триллиона долларов. Но это никому не выгодно, в том числе и самому Китаю, заметил он. "Так сложилось, что крах доллара будет означить катастрофу для всей мировой экономики и мировых финансов. Это реальность", - сказал Дынкин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин заявил о расширении использования рублей и юаней

Есть и другая реальность, доверие к доллару утрачивается на фоне политики США, добавил он. Поэтому постепенно в торговом обороте растет доля евро, хотя и незначительно, но увеличивается доля юаня.

Правда, эти объемы составляют меньше пяти процентов. Так что доллар вряд ли утратит свое влияние.

В условиях современного пересмотра системы международных отношений стоит начинать не с замены мировой валюты, а с расширения участия стран в регулировании финансового рынка, отметил эксперт.

"Важно не то, какая валюта будет мировой, а чтобы в регулировании финансовых рынков и определении правил мировой финансовой системы участвовало больше стран, Китай в том числе", - заметил Александр Дынкин. Отчасти это уже происходит, добавил он.

Фото: Предоставлено медиакорпорацией Китая.
Заявления об убытках США несостоятельны

Изменения, которые ждут мировую экономику в ближайшее время, эксперты, дипломаты и политики обсудят на площадке международного форума "Примаковские чтения", который стартует в Москве 10 июня.

В этом году главной темой дискуссии станет обсуждение основ новой конфронтации в мире и возможных альтернатив. "Это пятая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича Примакова. Ожидаем 89 экспертов из 33 стран", - отметил Александр Дынкин. Выбор темы форума в этом году связан с углублением конфронтации сразу по нескольким линиям.

Попыткам США вернуть мир к однополярному состоянию противостоят усиливающиеся по всему миру идеи национальной исключительности и отход от неолиберальных ценностей. Конфронтация в отношениях Китая и США уже приводит к замедлению мировой экономики.

Кроме того, разрушение сложившейся системы договоров по ограничению вооружений подтачивает основы международной системы безопасности, отметил Александр Дынкин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Россия и Китай - против разрушения системы контроля над вооружениями

При этом он заметил, что Евгений Примаков, сочетавший лучшие качества государственного деятеля, дипломата и ученого, отстаивал безусловный приоритет стратегических ценностей, которые всегда должны быть выше национальных и корпоративных интересов.

"К таким ценностям Примаков относил нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом и стремление избегать природных катастроф, вроде изменений климата, которые мы все сегодня ощущаем. То есть он полагал, что эти стратегические ценности важнее любых геостратегических интересов", - сказал Дынкин.

На этой основе можно выстраивать новую систему отношений в мире и перевести современные тенденции в позитивное русло, добавил он.

Полностью интервью с академиком Александром Дынкиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Макроэкономика Экономика Финансы Валютный рынок В мире США В мире Восточная Азия Китай Наука и образование РАН Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии