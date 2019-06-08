Австралийка Барти выиграла "Ролан Гаррос"

Эшли Барти стала победительницей женского одиночного турнира на "Ролан Гаррос". В финале австралийка обыграла в двух сетах Маркету Вондроушову - 6:1, 6:3.

В решающей встрече соревнований Барти отдала сопернице лишь четыре гейма и выглядела намного сильнее чешской спортсменки. Таким образом, Эшли завоевала первый в карьере "Большой шлем" и стала первой за восемь лет австралийкой, победившей одиночный "Шлем". Что интересно - всего четыре года назад она профессионально играла в крикет. А уже в понедельник станет второй ракеткой мира.

Что касается мужского финала, то в нем в воскресенье Рафаэль Надаль встретится с Домиником Тимом. Многие ждали в решающей встрече Новака Джоковича, но серб в настоящем триллере проиграл Тиму. Эта встреча трижды прерывалась из-за погодных условий. Несмотря на ряд упущенных возможностей и класс соперника, австриец победил в пяти сетах - 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.