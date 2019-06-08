Беларусь и Россия определяют новый этап союзного сотрудничества

Для двух братских народов - России и Беларуси - начался отсчет нового времени, когда они определяют пути к очередному этапу сотрудничества в формате Союзного государства. Об этом заявил 8 июня глава дипломатической миссии Беларуси в России, заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко. Его выступление на Дне многонациональной России в белорусской столице цитируют все новостные каналы страны.

В декабре этого года, напомнил он, Минск и Москва будут отмечать 20-летие Союзного государства. Пройден, подчеркнул посол, достаточно большой путь, и сейчас наступил принципиальный момент - подведения итогов двух десятилетий совместного сотрудничества и определения путей продвижения в Союзном государстве. Эта задача решается на уровне правительств, послов совместно с Посткомом.

Отметив, что все новое не рождается без серьезных усилий, член белорусского правительства, тем не менее, констатировал, что оба государства обязаны "выйти на новой этап". Он отметил важность таких праздников, как День многонациональной России, который проходит сегодня в Минске, и напомнил, что впереди белорусов и россиян ждет знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.

В свою очередь глава российского дипломатического представительства в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что крепнущие белорусско-российские отношения будут служить примером для других стран.

Как уже сообщал "СОЮЗ", День России организован на территории Верхнего города и на сцене у Дворца спорта. Ощутить духовный мир и культурные традиции братского народа белорусы смогут также, посетив Русский, Поволжский и Северо-Кавказский дворики. А знатоков и любителей исторической летописи ожидает музей на колесах "Россия морская". С традициями и народными костюмами предложат познакомиться представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.

Желанной гостьей на минской площадке, в один голос отмечают порталы, станет звезда эстрадной и джазовой сцены, народная артистка России Лариса Долина. А оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана, как всегда, покорит слушателей культовыми джазовыми стандартами.

Организаторы обещают поразить зрителей и пышным букетом театральных номеров и постановок. Свою программу представит на праздничном фестивале искусств знаменитый "Хор Турецкого", который за три десятка лет выступил практически на всех лучших мировых сценах.

Приглашает в Верхний город и хор русской песни имени Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский ансамбль "Хамар-Ял".