Блумберг пожертвует 500 млн долларов на борьбу с изменением климата

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг принял решение присоединиться к глобальной кампании по борьбе с изменениями климата планеты. Безнесмен принял решение пожертвовать 500 миллионов долларов США на общественную кампанию по искоренению на территории Соединенных штатов работающих на угле электростанций. Как отмечают эксперты, это самая крупная сумма денег из когда-либо выделенных в качестве благотворительности в поддержку "зеленых" проектов.

Свое заявление Блумберг сделал, выступая в Массачусетском технологическом университете. "Изменение климата сейчас является, в первую очередь, политической проблемой, а не научной, либо технологической загадкой", - отметил миллиардер. Он также заявил, что к 2030 году на территории США не останется ни одной "угольной" электростанции.

Кроме того Майкл Блумберг уточнил, что современные политики "тормозят" подобные инициативы, "откладывая их далеко за 2050 год, когда они уйдут с политической арены и с них нельзя будет спросить за провал экологической политики". Бывший мэр Нью-Йорка также отметил, что будет действовать по иной стратегии - в обход федеральных властей. Его план предполагает работу на местном уровне, деньги будут направляться напрямую лоббистам в сфере экологии, а также политикам, стремящимся участвовать в выборах с программами в пользу возобновляемых источников энергии.