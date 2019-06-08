Черногорские власти вынуждены теперь рекламировать НАТО

Черногорская правительственная Комиссия по НАТО обратилась к СМИ и НПО, предложив им сотрудничество в продвижении евроатлантической политики в стране.

"Партнерские проекты могут быть в области продвижения деятельности Черногории и армии Черногории, политики безопасности и касаться прочих тем, значимых для членства Черногории в НАТО", - цитирует выдержку из указанного предложения портал "РуСербия".

Таким образом, по оценкам экспертов, черногорские власти на фоне громких речей о положительных результатах пребывания данной балканской страны в НАТО (Черногория официально стала 29-м членом альянса 5 июня 2017 года) демонстрируют нервозность по поводу отсутствия поддержки населения насильно навязанной евроатлантической интеграции.

В качестве характерного примера можно привести слова депутата черногорской Скупщины (парламента) от Демократического фронта Йована Вучуровича, который открыто заявил, что Черногория после интеграции в НАТО стала колонией Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что присоединение к указанному военно-политическому блоку значило отрицание воли предков, разрушение традиций, начало нападок на Сербскую Православную Церковь, язык, идентичность, дискриминации сербского народа.

"Интеграция Черногории в НАТО была осуществлена насильно - против воли граждан, представляла отказ от вековых союзников и установление связей с теми, кто никогда не был нашими друзьями", - цитирует слова политика агентство Срна.

Вучурович не удивлен тем, что сегодня политика Черногории диктуется из Тираны, Приштины и Загреба, что "террористы из Освободительной армии Косово стали ближайшими партнёрами властей".

Авторитетные балканисты Елена Пономарева и Александр Фролов в своей работе "Агрессия НАТО против Югославии: международно-правовые, военно-стратегические и геополитические последствия" приходят к выводу, что политический "вирус забвения" заразен.

"В Черногории, которая в 1999 году была частью Союзной Республики Югославии и также подвергалась бомбардировкам, "родственников военнослужащих, погибших двадцать лет назад, не пустили к мемориальной табличке, находящейся на территории военной части, - отмечают они. - Саму эту табличку собираются демонтировать".

Еще более ужасный поступок сделал президент Черногории Мило Джуканович - в памятные дни бомбардировок "в своей резиденции он устроил торжественный прием для послов стран-членов НАТО и натовского генералитета".

При этом Елена Пономарева и Александр Фролов обращают внимание на то, что натовские бомбардировки СРЮ содействовали слому политической воли многих балканских лидеров, что заложило основу современной сервильности в отношении коллективного Запада, а их прямым геополитическим последствием является расширение НАТО в регионе и формирование в итоге НАТО-Югославии.

"Альянс есть важнейший инструмент американской внешней политики, используемый для решения не только геополитических, но и экономических задач, - считают ученые. - Полная натоизация Балкан позволит надолго закрыть вопрос российского, прежде всего, энергетического присутствия в регионе. НАТО как энергетический блокпост призван закрыть регион для энергоресурсов из России. В результате балканские правительства будут вынуждены, как поляки, покупать дорогой газ "made in USA".