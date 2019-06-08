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08.06.2019 00:46
Рубрика: Спорт

ЦСКА снова выиграл у "Химок" в финале баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Баскетболисты ЦСКА выиграли у БК "Химки" (Московская область) и второй домашний матч суперфинальной серии Единой лиги ВТБ, который проходит до трех побед одного из соперников по стандартной для России схеме "2-2-1". Счет пятничного матча на арене столичного УСК ЦСКА - 103:92 в пользу "красно-синих", общий пока результат противостояния - 2-0.
Фото: Единая лига ВТБ Фото: Единая лига ВТБ
Фото: Единая лига ВТБ

Уже в первой четверти армейцы добились двукратного преимущества - 30:15. К сожалению, еще до начала встречи стало известно, что лидер "Химок" и лучший бомбардир Единой лиги за всю ее десятилетнюю историю атакующий защитник Алексей Швед из-за травмы выбыл из строя до конца финальной серии, то есть до завершения клубного сезона 2018/19.
ЦСКА выиграл у "Химок" в первом матче финальной серии Единой лиги
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Естественно, что в отсутствии Шведа, да к тому же еще и травмированного ранее латвийского форварда Яниса Тиммы, "Химки" не столь боеспособны, как если бы не испытывали чудовищных по значимости нынешних кадровых потерь. ЦСКА при максимально возможной в стареньком домашнем зале на Ленинградском проспекте пятитысячной аудитории лидировал весь матч.

Самыми результативными у победителей стали испанец Серхио Родригес (16 очков), француз Нандо Де Коло (14), американцы Кори Хиггинс (14), Отелло Хантер (14) и один из ведущих баскетболистов сборной России Никита Курбанов (13).

В составе "Химок" отличились американцы Тон Крокер (26), россиянин Вячеслав Зайцев (15), баскетболисты из США Малкольм Томас (13) и Джордан Мики (13).

Третий и, возможно, последний матч серии состоится в понедельник, 10 июня, на площадке "Химок" в Баскетбольном центре Московской области. Начало в 19 часов 30 минут.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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