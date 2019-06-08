Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России

Форвард сборной России Артем Дзюба вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

В матче квалификации Евро-2020, проходящем на "Мордовия Арене" в Саранске, Дзюба оформил "покер" в ворота Сан-Марино, отличившись на 31-й, 73-й, 76-й и 88-й минутах встречи. Таким образом, у Артема стало 20 мячей в 35 матчах за сборную. У Валерия Карпина и Андрея Аршавина, деливших до сих пор 4-5-е места, по 17 голов.

Добавим, что у Романа Павлюченко, занимающего третью строчку в списке, 21 гол. Возглавляет этот перечень Александр Кержаков с 30 мячами.