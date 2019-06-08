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08.06.2019 20:49
Рубрика: Спорт

Дзюба вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной России

Текст: Илья Соболев (Саранск)

Форвард сборной России Артем Дзюба вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.

Фото: REUTERS/ Francois Lenoir
Россия - Сан-Марино - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

В матче квалификации Евро-2020, проходящем на "Мордовия Арене" в Саранске, Дзюба оформил "покер" в ворота Сан-Марино, отличившись на 31-й, 73-й, 76-й и 88-й минутах встречи. Таким образом, у Артема стало 20 мячей в 35 матчах за сборную. У Валерия Карпина и Андрея Аршавина, деливших до сих пор 4-5-е места, по 17 голов.

Добавим, что у Романа Павлюченко, занимающего третью строчку в списке, 21 гол. Возглавляет этот перечень Александр Кержаков с 30 мячами.

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