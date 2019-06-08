Эксперты назвали причину крупнейшего в истории Калифорнии пожара

Причиной крупнейшего в истории штата Калифорния пожара, вспыхнувшего летом прошлого года, стал осколок раскаленного металла, приземлившийся на восприимчивую к воспламенению почву, или искра, вылетевшая из-под кувалды, которой вбивали железобетонный кол.

Быстрому распространению огня способствовали низкая влажность, высокая температура воздуха и сильный ветер. К такому выводу пришли эксперты, проведя тщательное и скрупулезное расследование. Обвинений против кого-либо пока не выдвигали.

Напомним, за два месяца огонь уничтожил более 150 домов и около 280 построек в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Власти эвакуировали несколько тысяч человек. При тушении огня погиб один пожарный.