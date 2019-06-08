Игорь Додон привел к присяге правительство во главе с Майей Санду

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новый кабинет министров во главе с Майей Санду. Церемония прошла в здании парламента сразу после утверждения правительства депутатами и транслировалась на портале Privesc.

Парламенту удалось сформировать правительство благодаря коалиции из поддерживающей президента страны Партии социалистов Республики Молдова и проевропейского блока Acum, состоящего из Партии действия и солидарности и партии "Платформа "Достоинство и правда".

Напомним, что в ходе субботнего заседания парламента в зале было отключено электричество. Также на нем отсутствовали представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролировавшей до сегодняшнего дня правительство страны. Перед началом заседания вице-председатель ДПМ Андриан Канду выступил с заявлением, в котором обвинил участников сегодняшнего заседания в узурпации власти, а также сообщил, что партия не признает решения, принятые нынешним составом парламента.