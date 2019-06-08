Картина Кандинского "Лестница к замку" продана за 2,5 млн евро

Картина "Лестница к замку" Василия Кандинского, одного из величайших признанных теоретиков абстракционизма, была продана с аукциона в Германии за рекордные 2,5 миллиона евро. Немецкое издание Bild отмечает, что "никто ранее не платил столько денег за картины Кандинского в Германии".

Сообщается, что на момент выставления картины, написанной в 1909 году, на торгах аукционного дома Ketter Kunst ее стоимость оценивалась в 1,5 миллиона евро. Однако практически сразу после открытия торгов цена выросла на миллион. В пресс-релизе аукционного дома отмечается, что картина не была доступна для широкой публики с 1919 года, а с 1930 - находилась в частной коллекции.

Напомним, что произведения Василия Кандинского не раз били рекорды на торгах. Так, в 2017 году новый мировой рекорд картин Кандинского был установлен аукционным домом Sotheby`s. Тогда сразу две картины мастера побили ценовой рекорд. Сначала полотно с пасторальным пейзажем города Морнау ушло с молотка за 26 миллионов долларов, а затем, на тех же торгах, другая работа, "Картина с белыми лилиями", была продана за 41,8 млн долларов, став одной из самой дорогих картин кисти русских художников в истории.