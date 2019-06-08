Кобяков: ПМЭФ-2019 поставил рекорд по количеству участников

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил в этом году более 19 тысяч участников из 145 стран мира - это абсолютный рекорд, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.

Сумма подписанных на площадках форума соглашений, которые не являются коммерческой тайной, достигла 3,1 триллиона рублей (годом ранее 2,625 триллиона рублей). Всего было заключено 650 контрактов.

По словам Антона Кобякова, в общей сложности на ПМЭФ-2019 было представлено 1300 иностранных компаний и более 2500 российских. На форум аккредитовались 4814 журналистов со всего мира. Число партнеров форума превысило показатели 2018 года почти в полтора раза. В списке партнеров ПМЭФ-2019 было 148 компаний, причем впервые рекламодателем выступил Facebook.

Крупнейшей делегацией на форуме стала делегация из КНР - 1072 человека. Второй по численности - американская делегация в 520 человек.

"Не могу обойтись без слов благодарности в адрес Вашингтона. Своими запретами американские коллеги прикладывают существенные усилия, чтобы ПМЭФ оставался важнейшим мероприятием в календаре ведущих бизнесменов всего мира", - сказал Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие двадцать лет Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.