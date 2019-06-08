Лидер партии социалистов возглавил парламент Молдавии

Зинаида Гречаный, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), избрана председателем парламента Молдавии. Как сообщает ТАСС, ее кандидатура была одобрена 56 голосами фракций ПСРМ и проевропейского блока Acum.

Отмечается, что в ходе заседания в зале было отключено электричество. Также на нем отсутствовали представители Демократической партии Молдовы (ДПМ), контролирующие в настоящее время правительство страны.

Перед началом заседания вице-председатель ДПМ Андриан Канду выступил с заявлением, в котором обвинил участников сегодняшнего заседания в узурпации власти, а также сообщил, что партия не признает решения принятые нынешним составом парламента.

Ранее утром президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан страны о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.