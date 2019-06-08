Люди "высыхают": врач рассказала, для кого особенно опасна жара

Наибольшую опасность жара представляет для маленьких детей и пожилых, особенно маломобильных людей, а также для беременных женщин.

Об этом RT рассказала заведующая терапевтическим отделением ГКБ №31 Марина Анисимова. Также она отнесла к группе риска людей, страдающих хроническими и прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"В силу того, что люди пьют недостаточное количество жидкости, они "высыхают". Кровь становится более густой, возможно повышение давления, развитие более активного тромбообразования... угроза развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов", - отметила Марина Анисимова.

По ее словам, на разных людей жара оказывает разное воздействие. Давление, например, может и снижаться, что приводит к обморокам.

Марина Анисимова посоветовала в жаркую погоду носить головные уборы и одежду из "дышащей" ткани. Кроме того, она порекомендовала каждые полчаса-час пить воду.