Лувр "потерял" самую дорогую картину в мире

Salvator Mundi, он же "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи - самая дорогая картина современности. В 2017 году на открытых торгах Christie's она была продана за рекордные 450 миллионов долларов. Вокруг этой работы и так бушуют споры о ее стоимости и подлинности, а сейчас еще добавились подозрения в пропаже.

В 2017 году ее приобрел Принц Бадр - министр культуры Саудовской Аравии, а также приближенный наследного принца Мохаммеда бен Салмана. После этого "Спасителя мира" никто не видел.

Существует мнение, что Эмираты передумали выставлять ее на всеобщее обозрение из-за религиозных соображений. Иисус Христос по исламским канонам является одним из пророков, а изображение пророков запрещены. Более того, на полотне Иисус предстает в образе "спасителя мира", то есть Бога, что является недопустимым. Но все это лишь предположения.

В этом году мир отмечает 500 лет со смерти итальянского гения Леонардо да Винчи. В честь знаменательной даты, 24 октября, Лувр открывает ретроспективу работ художника. Музей сделал запрос на аренду картины у своих эмиратских партнеров, однако ответа от них до сих пор не последовало.

Международный совет музеев, который регистрирует хранение произведений в музейных учреждениях, также не даёт никаких подтверждений даже о начале процедур оформления депозита между Лувром Абу-Даби и владельцем шедевра. Что касается экспертов, кто-то уверяет, что самая дорогая картина находится в хранилище Лувра Абу-Даби, некоторые считают, что полотно даже и не приезжало в музей, и в данный момент оно хранится в музее в Женеве, где должна была проходить экспертиза.

Эта неразбериха дополняется спорами об авторстве картины. Для того, чтобы выяснить это, Лондонская национальная галерея пригласила пятерых экспертов. И все они разошлись во мнениях. Двое утверждали, что автором является сам Леонардо да Винчи, один оспорил это мнение, ссылаясь на многочисленные погрешности в изображении. Оставшиеся двое воздержались от комментариев. А на выставке в Лувре в октябре 2019 года инсайдеры из Лувра вообще собирались выставить работу за 450 млн долларов с подписью "из мастерской".

Возникла патовая ситуация: если работа все-таки будет показана на выставке в Париже, но с возможным авторством ученика Леонардо, то грозит мировой скандал. А если не будет, то шансы на клеймо "из мастерской гения" еще больше увеличатся.

Масляные работы да Винчи можно посчитать по пальцам, их не более двадцати. Если это оригинальная работа автора, то крайне важно, чтобы такое наследие не кануло в небытие частных коллекций, а было доступно общественности.