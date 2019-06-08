Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы

Николас Мадуро сообщил, что высокопоставленные американские чиновники получают по 100 тысяч долларов за каждый твит с критикой Венесуэлы.

Это заявление венесуэльский лидер сделал в эфире государственного телевидения, назвав имена советника по национальной безопасности Джона Болтона и вице-президента США Майка Пенса, сообщает РИА Новости.

"Сегодня господин Джон Болтон пытается прославиться за счет преследования нашей нефтяной промышленности, компании PDVSA. И я говорю ему: PDVSA продолжит производить, продавать свою продукцию и гарантировать стране все, что ей необходимо. PDVSA победит, господин Болтон", - подчеркнул Мадуро, назвав Венесуэлу "самой преследуемой и блокируемой страной на планете Земля".

Глава Боливарианской республики пояснил, что платежи проводятся через американское лобби и венесуэльских коррупционеров. При этом данные платежи за антивенесуэльские высказывания в Америке не подпадают под разряд коррупционных преступлений и считаются легальным бизнесом.

"Дай бог, однажды найдется кто-то смелый в США и начнет расследование на этот счет", - выразил надежду Николас Мадуро, добавив, что Соединенные Штаты "фатально одержимы" Венесуэлой.