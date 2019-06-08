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Рубрика: В мире

Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Власти Венесуэлы приняли решение открыть границу с Колумбией. Об этом сообщил президент Боливарианской республики Николас Мадуро. В своем Twitter он уточнил, что пограничные пункты в штате Тачира будут открыты, начиная с этой субботы.

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Мадуро также подчеркнул, что венесуэльцы являются мирным народом, "который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение", - цитирует ТАСС.

Напомним, граница с Колумбией была полностью закрыта после того, как венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась организовать доставку в страну гуманитарной помощи, однако попытка не удалась, а на границе произошли столкновения.

Официальный Каракас принял в тот же день решение о закрытии трех мостовых пограничных переходов, за которыми был открыт центр по распределению гуманитарной помощи. По словам Мадуро, раздача гумпомощи стала "плохим и дешевым шоу олигархии".

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