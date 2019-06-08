Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

В Лондоне прошел парад в честь для рождения королевы Елизаветы II. На мероприятии впервые за месяц после рождения сына появилась супруга внука королевы принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл, ныне герцогиня Сассексская.

Герцогиня Сассексская, которая 6 мая стала матерью правнука королевы Арчи, выглядела сияющей, когда вошла в Букингемский дворец, выйдя из темно-синего Range Rover перед официальными празднованиями дня рождения королевы, сообщает The Daily Mail.

Затем Маркл и Гарри увезли в карете на парад конной гвардии, где они присоединились к королевской семье и тысячам зрителей. Они наблюдали, как на параде маршируют 1400 солдат и 400 музыкантов.

Затем четыре поколения королевской семьи собрались на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть на традиционный полет королевских ВВС, на котором были представлены современные самолеты "Тайфун" и исторические самолеты, такие как культовый бомбардировщик "Спитфайр", а также "Ураган" и "Ланкастер".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон смотрели парад и полет самолетов вместе со своими тремя детьми. На мероприятии, как и в понедельник, во время банкета в Букингемском дворце в честь приезда в Лондон президента США Дональда Трампа, не было супруга Елизаветы II, принца Уэльсского, герцога Эдинбургского Филиппа. 10 июня ему исполняется 98 лет.

Справка "РГ"

Парад под названием Trooping the Colour ("Войска цвета") ежегодно проводится в Лондоне в честь главы британского королевского двора в начале июня.