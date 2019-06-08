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08.06.2019 16:47
Рубрика: В мире

МИД РФ призвал суд ООН отклонить иск Украины

Текст: Алексей Чуриков
Министерство иностранных дел РФ охарактеризовало обращение Украины в Международный суд "очередной попыткой Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека". В опубликованном на сайте МИД заявлении отмечается, что власти Киева пытаются "переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года".
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

"Российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей", говорится в заявлении ведомства.

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На Смоленской площади убеждены, что "развязав кровопролитную войну против собственного народа, Киев неубедительно пытается представить внутренний вооруженный конфликт как борьбу с терроризмом". "Несмотря на упорные призывы украинского руководства признать самопровозглашенные республики в качестве террористических организаций, а их действия терактами, ни одно иностранное государство или международная организация не пошли на этот шаг. Очевидно, что безуспешные попытки Киева навесить террористические ярлыки на ополченцев ДНР и ЛНР противоречат Минским соглашениям и не способствуют достижению мира на юго-востоке Украины", - говорится в заявлении.

Кроме того, как отметили в МИД, Киев "недобросовестно подошел к проведению переговоров с Россией по якобы имеющимся у сторон спорам". "Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям", - подчеркнули в российском ведомстве.

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"В дополнение адвокаты России представили суду юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в Международный суд ООН. Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", - подытожили в МИД РФ.

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