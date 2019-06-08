Названа новая причина рака печени

Причиной онкозаболеваний печени может стать чрезмерное употребление орехов.

Об этом сообщает портал МедикФорум, ссылаясь на исследования ученого-диетолога Моники Рейнагель. Она считает, что излишнее пристрастие к этому продукту может привести к серьезным проблемам.

Собственно, опасны даже не сами орехи, а грибок аspergillus, который способен оказывать влияние на злаки, бобовые и орехи. Зараженные грибком продукты выделяют канцерогенный афлатоксин. И именно он, регулярно попадая в организм, может повредить печень и вызвать развитие рака. Также споры aspergillus могут негативно влиять на клетки легких.

Впрочем, в публикации признается польза орехов и говорится о том, что потенциальный их вред может проявиться при большом количестве орехов в рационе питания.