Названа причина опасного синдрома беспокойных ног

Исследователи из Американской академии медицины сна связали так называемый синдром беспокойных ног (RLS) с высоким уровнем роста бактерий в тонкой кишке (SIBO), пишет Medicalxpress.

Синдром беспокойных ног - это сенсомоторное расстройство, которое проявляется почти непреодолимым желанием двигать конечностями, трясти коленкой и так далее. Иногда это сопровождается болевыми ощущениями.

Симптомы усиливаются в периоды отдыха или бездействия, возникают преимущественно вечером или ночью. В последнем случае это плохо влияет на сон. Человек часто просыпается из-за дискомфорта в конечностях, появляется потребность походить, размять ноги.

Ранее исследователи из Университета Пенсильвании, основываясь на данных о более 55 тысяч человек, средний возраст которых составил 67 лет, выяснили, что синдром связан с повышенным риском смерти у женщин от сердечно-сосудистых заболеваний.

SIBO же представляет собой состояние, при котором обычно редко встречающийся в кишечнике определенный вид бактерий начинает активно размножаться в органе пищеварительной системы.

- Мы наблюдали чрезвычайно высокий уровень бактерий в тонкой кишке у всех участвовавших в исследовании людей с синдромом беспокойных ног. Изучение этой связи поможет открыть новые возможности для выявления, профилактики и лечения RLS и других нарушений сна, - отметил ведущий автор работы Даниэль Джин Блум.

Он пояснил, что ключевым фактором риска синдрома беспокойных ног является дефицит железа в организме. Также зафиксированы случаи, когда RLS был связан с развитием диабета.