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Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Названы самые высокие зарплаты июня

Текст: Марина Гусенко
Шеф-повар в столице России может посоревноваться по уровню зарплаты со специалистом DataEngineeringTeamLead (Python / C++) и программистом (С++ Senior) в Москве, а также - с ведущим системным архитектором и инженером по видеостримингу в Санкт-Петербурге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Представители каких профессий могут потерять работу

Портал HeadHunter подготовил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий июня. Так, шеф-повару в столице работодатель готов платить от 250 тысяч рублей в месяц. А его ближайшим "зарплатным конкурентам", перечисленным выше, от 230 тысяч до 400 тысяч рублей.

В "рейтинг" самых высокооплачиваемых вакансий также попали рабочие места для программиста 1С в Екатеринбурге (зарплатное предложение - 200 тысяч рублей), специалиста по МСФО в Москве (от 200 тысяч до 250 тысяч рублей на руки), старшего юриста по строительству в столице (от 200 тысяч), IOS разработчика в Перми (от 200 тысяч на руки).

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Работодатели назвали самые нужные профессии

Кстати, высокие зарплаты в нестоличных городах - не редкость. Так, сейчас есть вакансии для Senior PHP-программиста в Новосибирске на зарплату от 150 тысяч рублей на руки, и там же - Senior.NET-разработчика (от 130 тысяч), IOS разработчика в Краснодаре (от 150 тысяч рублей), ведущего Full Stack разработчика в Нижнем Новгороде (от 150 тысяч до 250 тысяч - до вычета НДФЛ), SeniorPHP/MySQLdeveloper в Ростове-на-Дону (от 150 тысяч до вычета налогов), заместителя шеф-повара в городе Выкса Нижегородской области (от 130 тысяч), водителя карьерного самосвала в Новокузнецке (от 140 тысяч рублей), механика по горной технике в Забайкальском крае (от 120 тысяч на руки).

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