Не рак: Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века

Известная телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала самую опасную с ее точки зрения болезнь XXI века.

В интервью агентству ФАН она заявила, что к такому недугу следует отнести вовсе не онкологические заболевания. По словам Елены Малышевой, наибольшую опасность представляет болезнь Альцгеймера. Врач и ведущая объяснила свою точку зрения тем, что это заболевание практически не лечится.

"Все остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера - пока нет… Никак…", - сказала она.

Также Елена Малышева подтвердила мнение специалистов о том, что шашлык является вредной пищей, если часто его готовить.

"Все, что жарится или печется и дымится, - это полиароматические углеводороды, вещества, вызывающие рак", - отметила она и привела конкретный пример. По словам Елены Малышевой, у китайских поваров, которые готовят пищу на дыму в пять раз выше заболеваемость раком.