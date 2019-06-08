Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Беларусь обсуждают вопрос создания единой валюты в рамках переговоров по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 1999 году между двумя странами был заключен Союзный договор. Пункт о создании единой валюты в нем есть, напомнил глава Минэкономразвития РФ. Сейчас, по словам Орешкина, Центробанки обсуждают вопрос в деталях. При этом решение будет приниматься президентами двух стран - это их компетенция, уточнил министр.

Беларусь и Россия в конце 2018 года создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны группу возглавил Максим Орешкин, с белорусской - Дмитрий Крутой.

"У нас есть поручения президентов и премьер-министров. Мы ведем очень плотную работу по Союзному договору. Как сказал 7 июня президент России на пленарной сессии - ничего кроме работы над Союзным договором, который был заключен в 1999 году", - приводит цитату Орешкина "Интерфакс".