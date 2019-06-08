Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США

Впервые в истории ВВС США сикхскому летчику предоставлено разрешение на ношение тюрбана и бороды во время его активной службы.

Пилот Сингх Баджва, начальник экипажа на базе ВВС Маккорд возле Лейквуда, получил разрешение на ношение своих предметов веры после того, как он подал запрос при поддержке Американского союза гражданских свобод (ACLU) и Альянса сикхских американских ветеранов (SAVA), сообщает Jimheath.tv.

"Я очень рад, что военно-воздушные силы предоставили такую возможность, - заявил ликующий Баджва. - Сегодня я чувствую, что моя страна приняла мое сикхское наследие, и я буду вечно благодарен ей за эту возможность".

"Рассмотрение просьбы заняло почти шесть месяцев, подталкивая Пентагон к правильному решению", - сказал полковник Камаль Калси из SAVA. В сою очередь Хизер Уивер, старший адвокат ACLU, высоко оценила решение ВВС США. "Никто не должен выбирать между своей верой и служением своей стране, - сказала Уивер. - Мы рады, что военно-воздушные силы удовлетворили просьбу нашего клиента, и мы надеемся, что все военные подразделения осознают важность религиозной интеграции и разнообразия".

Баджва, наземный механик, который поступил на службу в ВВС в 2017 году, является и первым летчиком, когда-либо получившим такое разрешение. Когда Баджва поступил на службу, он был не в состоянии следовать сикхской религиозной практике из-за строгих правил и дресс-кода, принятых в ВВС.

Тем не менее, пресс-секретарь ВВС США майор Николас Меркурио заявил, что все религиозные просьбы будут по-прежнему рассматриваться в индивидуальном порядке, несмотря на беспрецедентное решение по делу Баджвы.

В настоящее время, похоже, в ВВС США нет ни одного официально зарегистрированного пилота-сикха, служащего в его рядах. Однако, дело Баджвы, отмечают эксперты, может создать прецедент для их продвижения в ряды ВВС.

Другие военно-воздушные силы по всему миру, такие как Индия, сумели согласовать стандарты одежды и внешнего вида сикхов и других религиозных групп в униформе своего персонала. В ВВС Индии сикхские пилоты не носят бороды и тюрбаны во время выполнения служебных обязанностей, но им разрешают иметь длинные волосы. Дело в том, что борода делает практически невозможным использование противогаза или кислородной маски, оставляя летчика незащищенным.

В итоге пилоты завязывают свои волосы в пучок. Они должны принять дополнительные меры предосторожности, чтобы исключить возможные проблемы во время полета из-за волос.

