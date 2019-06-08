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08.06.2019 22:04
Рубрика: В мире

Почему в Литве чтят и сохраняют дух русской культуры

Текст: Юрий Сизов
Дух славянской культуры и сакральных памятников, связанных с литературными источниками прошедших столетий, ежегодно, несмотря на политическую атмосферу и бестолковые капризы власть предержащих, уже в 17-й раз объединяет жителей литовской столицы в хоровод народного гулянья в парке Вингис. Его коренные жители по старинке именуют по-русски - изгибом.

Излюбленное место прогулок и концертов под открытым небом, которое традиционно посещают тысячи жителей города, активисты общественной организации "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ выбрали, чтобы соединить в памяти поколений 220-летие со дня рождения Александра Пушкина и новейший календарь его исторической родины.

"Стало доброй традицией накануне Дня России проводить масштабный праздник русской культуры, который пользуется широкой популярностью, причем не только у русскоязычных жителей", - сказал на открытии праздника посол РФ Александр Удальцов.

Июнь для отечественной литературы - кто спорит - месяц особенно даровитый. Да и первый памятник "нашему все" - Александру Сергеевичу - на литовской земле воздвигли в центре города, рядом с кафедральным собором, в сквере у подножия горы Гедиминаса к его столетию в 1899 году.

А нынешний обелиск, у подножья которого и автору этих строк довелось положить охапку полевых цветов, появился несколько лет назад у Пятницкой церкви, где, по преданию, был крещен прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал. Краеведы уточняют, что сама базилика - первый каменный христианский храм в Вильнюсе, воздвигнутый еще в 1345 году.

Фото: Александр Борисов / РГ
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В нынешнем столетии не забыли поклониться любители русской словесности в литовской столице и памяти поэта-символиста Серебряного века Константина Бальмонта. Событие это было лет восемь назад тем более знаменательное, что, по словам открывавшей памятник правнучки поэта Наташи Бруни, именно здесь поэт ощущал почти мистическую связь с землей. Он утверждал всегда, что по отцовской линии корни генеалогического древа его восходят к литовскому дворянскому роду. Это мироощущение поэта и постарался отобразить в бронзовой скульптуре, действительно напоминающей ствол уходящего глубоко в землю корнями дерева, автор монумента Миндаугас Шнипас.

Гости, которые присутствовали сегодня на торжестве славянской культуры, смогли познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, которые, в том числе, представляют приехавшие из России, отведать полузабытые рецепты славянской кухни.

На Дне русской культуры выступили коллективы и исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владимира, латгальского города Даугавпилса. А украшением праздника стало выступление обладателя уникального голоса, певца, актера и автора песен Витаса и заслуженного артиста России Вадима Казаченко.

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