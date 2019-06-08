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08.06.2019 11:30
Рубрика: В мире

Помпео поблагодарил Мексику за достигнутое соглашение по мигрантам

Текст: Алексей Чуриков

Государственный секретарь США Майк Помпео на своей страничке в Twitter прокомментировал заключенное в прошлую пятницу между Вашингтоном и Мексикой соглашение по вопросу нелегальной миграции.

Фото: EPA/DAVID MAUNG
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"Мы нацелены на совместную работу вместе с Мексикой и намерены выполнить эти договоренности, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов и сделать нашу южную границу более крепкой и безопасной", - написал Помпео.

Госсекретарь также отдельно поблагодарил своего мексиканского коллегу Марсело Эбрарда "за его огромные усилия в переговорах", благодаря которым соглашение стало возможно.

Глава мексиканского МИД со своей стороны также в Twitter поблагодарил Помпео, за его "ценное участие в переговорах".

"Спасибо, Майк", - написал Эбрард.

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