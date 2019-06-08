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08.06.2019 23:04
Рубрика: В мире

Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей из-за обстрелов ВСУ

Текст: Алексей Чуриков

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского в эфире телеканала 1+1 признала, что из-за обстрелов со стороны ВСУ на Донбассе гибнут мирные жители.

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
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Юлия Мендель сделала этот комментарий в ответ на озвученное в эфире предложение Леонида Кучмы, которого Киев назначил представителем по урегулированию ситуации в регионе. Кучма предложил документально прописать запрет на так называемую "стрельбу в ответ" со стороны ВСУ.

Мендель пояснила, что украинские силовики "часто" попадают в "провокации". Под ними пресс-секретарь понимает ситуации, когда в представителей ВСУ якобы стреляют из детских садов, жилых домов, школ, медицинских учреждений и других мест, где находятся гражданские лица.

"После этого (со стороны ВСУ) начинается обстрел этих мест. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. То есть речь (предложение Кучмы) шла о том, чтобы ВСУ не поддавались на провокации", - заявила Мендель.

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