Пушилин сравнил риторику Зеленского и Порошенко по ситуации в Донбассе

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил о скептическом отношении к "миротворческой роли" нового президента Украины Владимира Зеленского, а также отметил отсутствие реальных шагов со стороны киевских властей к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом Пушилин рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.

"Увы, за последний период опять мое настроение в большей степени скепсис в плане урегулирования. Я пока не вижу реальных шагов, реальных действий, чтобы конфликт можно было подвести к миру", - подчеркнул Пушилин.

Лидер ДНР также обратил внимание на очевидные изменения в риторике Зеленского, которая, по его мнению, все больше похожа на стиль бывшего президента Украины Петра Порошенко. "Если брать заявления, то в рамках предвыборной кампании они были одни, после выборов и его вступления в должность, заявления уже отличаются. Где-то отличаются кардинально, где-то мы видим повторение риторики Порошенко. Здесь, конечно, печально", - считает Денис Пушилин.

Глава самопровозглашенной республики также допустил, что проведение досрочных выборов в Верховную раду может изменить ситуацию в регионе к лучшему. "Возможно изменится, но все же хотелось бы увидеть результаты и раньше - они могут быть, должны быть. Но боюсь, если сейчас, еще до выборов в Верховную раду, если мы не видим конкретных шагов, конкретных устремлений или какой-то четкой позиции со стороны президента Зеленского, то ждать (этого) после вступления в полномочия нового состава рады - тоже, увы, дело сомнительное", - пояснил Пушилин агентству.

Денис Пушилин в ходе беседы также отметил, что для ДНР, на фоне экономической блокады со стороны Киева, Россия является главным экономическим партнером. "Со стороны Украины была введена экономическая блокада и никакого обмена товарами, конечно, нет. Люди, которые пытались заниматься какой-то экономической деятельностью, сразу обвинялись в финансировании терроризма. Поэтому мы сейчас всецело нацелены в сторону России, главного экономического партнера. И я вам хочу сказать, несмотря на блокаду республика экономически развивается. За 2018 год реализация промышленной продукции увеличилась в 1,6 раза, товарооборот с регионами РФ за 2018 год стал в два раза больше, чем в 2017 году - составил порядка 160 миллиардов рублей", - отметил политик.