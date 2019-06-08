Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня. Ранее запуск планировался на 22 июня с космодрома на мысе Канаверал.

Новые данные опубликовал интернет-портал Space.com, ссылаясь на представителя космического центра ВВС США. По его словам, специалисты сейчас завершают сборку носителя, проводят подготовку к запуску. "На данный момент мы ожидаем, что работы будут завершены не ранее 24 июня", - цитирует ТАСС.

Ракета должна вывести на орбиту спутники, предназначенные для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, аппарат для оценки возможностей использования "солнечного паруса" для движения в космосе, а также созданные специалистами НАСА атомные часы с погрешностью хода в одну секунду за девять миллионов лет.

Отметим, что Falcon Heavy - это двухступенчатая ракета-носитель сверхтяжелого класса, отдельные блоки которой пригодны для многоразового использования.