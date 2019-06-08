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08.06.2019,  
23:07
Текст:  Руслан Мельников

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Он разместил видео этого сближения в своём Instagram с соответствующим музыкальным оформлением.

Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

"Вот это выдержка!" – прокомментировал Владимир Соловьев.

Впрочем, восхищение реакцией российских моряков высказывают в Сети также западные пользователи Сети.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" – так прокомментировал ситуацию один из них.

Ранее стало известно, что в водах Восточно-Китайского моря ракетный крейсер США пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" на расстоянии 50 метров.

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