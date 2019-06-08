Сегодня в России - День социального работника. В канун его в редакции "Российской газеты" побывал на "Деловом завтраке" министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. Он рассказал журналистам о том, на какую помощь города могут рассчитывать москвичи, кто конкретно ее оказывает и как социальные работники планируют отметить свой профессиональный праздник.

Владимир Аршакович, департамент в последние годы все время расширялся. Сначала в его состав вошел департамент семейной политики, а не так давно еще и департамент труда. Что же теперь он собой представляет?

Владимир Петросян: В системе социальной защиты Москвы работают свыше 40 тысяч человек. Это в общей сложности 176 организаций, среди которых помимо непосредственно нашего департамента, 11 управлений социальной защиты населения округов и 164 организации соцзащиты населения. Непосредственно социальных работников - чуть более 8 тысяч. Они обслуживают на дому 128 тысяч одиноких и одиноко проживающих пожилых горожан и инвалидов, которые не могут обходиться без помощи. На попечении соцработников и 16 тысяч москвичей, проживающих в домах-интернатах города: психоневрологических и пансионатах для ветеранов труда.

Забота о сиротах и детях, обставившихся без попечения, тоже в ведении вашего департамента?

Владимир Петросян: Да, с 2012 года к нам перешли и эти полномочия. За последние шесть лет в городе многое изменилось. В частности, в организациях для детей-сирот стало в 2,7 раза меньше воспитанников - 1486 вместо 4079. Но и они живут не в прежних детских домах, а в центрах содействия семейному воспитанию, условия в которых максимально приближены к домашним. Большей же части детей, оставшихся без попечения - 19 086 или 92,8 процента, мы нашли новые семьи - одни усыновили их, другие стали приемными или оформили над ребятами опекунство. Город всячески им помогает - и материально, и в воспитании.

У вас был интересный проект: Москва предоставляла квартиры семьям, которые берут на воспитание пять и более детей. Причем, эти приемные родители не обязательно должны были быть москвичами, могли участвовать в проекте и иногородние. Какова его судьба? Не закрылся?

Владимир Петросян: Этот пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста или детей-инвалидов реализуется в Москве с 2014 года. Сейчас его участниками являются 40 семей, в которых воспитываются 210 детей. Мы планируем развивать его и дальше. Готовимся внести в его условия изменения, которые подсказала жизнь.

В вашей системе работают, наверное, в основном женщины?

Владимир Петросян: 87 процентов, работающих действительно женщины, но и мужчин все больше - уже 13 процентов. И что особенно приятно, почти половина наших работников - в возрасте до 40 лет.

Какая же в городе у соцработников зарплата, что привлекает и молодежь, и сильную половину?

Владимир Петросян: Средняя заработная плата в нашей системе - 76 тысяч рублей, у социального работника - 74 тысячи. Наши врачи получают около 145 тысяч рублей, медсестры под 90 тысяч рублей. Другими словами, мы выполняем "дорожную карту" по исполнению майских указов президента страны.

Как вы планируете отпраздновать свой профессиональный праздник?

Владимир Петросян: Праздник будет отмечаться в каждом округе. В городе же у нас традиционно проходит конкурс профессионального мастерства "Московские мастера", финальный этап которого состоялся 1 июня. За звание "Лучшего социального работника" в районных соревнованиях боролись более 250 человек, которые импровизировали на тему "Социальный работник будущего". На окружной этап вышли 89 человек, на заключительный - 11. В итоге лучшим социальным работником 2019 года стала Ирина Мишнаевская из Юго-Восточного округа, второе место заняла Клавдия Приказчикова (Северный округ), а третье место разделили Ксения Бабынькина (Центральный округ) и Антон Оницев (Северо-Западный округ). Зрители отдали приз своих симпатий Алёне Абрамовной из Западного административного округа.

В понедельник, тоже по традиции, в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника, на котором руководство города наградит наших лучших работников. В заключение состоится праздничный концерт.

Вы тоже споете там?

Владимир Петросян: Обязательно спою. Вместе с участницами конкурса на лучшего социального работника.