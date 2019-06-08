В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности.

Это связано с аномальной жарой в столице. Температура может достигнуть 32-градусной отметки. Это выше климатической нормы на 7-8 градусов. В этот день более знойная погода стояла только в 1948 году.

Сегодня местами ожидается дождь, но в целом погода будет сухой и жаркой. Тысячи горожан в субботу потянулись на дачи и городские пляжи за спасением от жары.

По предварительным оценкам, теплой будет и следующая неделя. Правда, повысится вероятность осадков.