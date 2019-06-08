В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Столичные следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на воскресенье Чуев шел со своей подругой в парке на Южнобутовской улице. В какой-то момент к нему обратилась группа молодых людей, которые ему пожаловались, что им мешают пройти несколько человек. Чуев вступился за них и в ходе конфликта с тремя неизвестными получил травмы, упал в пруд и утонул.

По словам Ивановой, сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. "Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению", - отметила она.

Добавим, что по другой версии, Чуев вступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.