Вице-мэр Якутска стал фигурантом дела о взятке квадратными метрами

Заместителя мэра города Якутска подозревают в получении крупной взятки. Как сообщила пресс-служба республиканского СУ СК РФ, чиновника могли "отблагодарить" квадратными метрами.

По данным следствия, заместитель главы по развитию городской территории получил от строительной фирмы, возводившей в Якутске многоэтажный дом, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в этом самом доме общей площадью 1491 квадратный метр, которая оценивается в 114 миллионов рублей. Взятку дали, считают в СК, за то, что чиновник выдал разрешение на увеличение этажности дома - с 13 до 16 этажей.

Взятка получена через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в Якутске. Владельцем и учредителем этой компании вплоть до назначения в 2018 году на муниципальную должность был сам подозреваемый.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

Как отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая, заместитель главы и его посредники задержаны. С их участием проводятся следственные действия.