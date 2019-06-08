Новости

Куда поедет "уазик" с развернутым на 180 градусов задним мостом 11:05
Верблюды не помогли Бузовой выиграть премию Муз-ТВ 10:39
Вице-мэр Якутска стал фигурантом дела о взятке квадратными метрами 10:31
В Минске откроется уникальная выставка, посвященная Эми Уайнхаус 10:30
Черногорские власти вынуждены теперь рекламировать НАТО 10:15
Первый канал снимет новый сезон "Голос дети" 10:03
Жители ингушского села пострадали от взрыва газа 10:00
В Москве бандиты на Audi отобрали у прохожих 12 миллионов 09:56
Ципрас предоставит греческим спортсменам самолет для полета в Минск 09:48
Белорусская поэтесса представила в Москве свою новую книгу 09:40
Встречи с классической музыкой ожидают гостей ІІ Европейских игр 09:07
Компания Boeing знала о проблемах в системе 737 Max еще в 2017 году 08:36
В Дагестане автомобиль с пассажирами сорвался в 50-метровую пропасть 07:58
В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского 07:43
Мадуро приказал открыть границу с Колумбией 07:39
Эксперты назвали причину крупнейшего в истории Калифорнии пожара 07:31
В Астрахани спасли национальную птицу Дании 07:30
Названа причина опасного синдрома беспокойных ног 07:02
Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом 06:21
Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня 03:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мэр Якутска стал фигурантом дела о взятке квадратными метрами

Текст: Анна Бондаренко

Заместителя мэра города Якутска подозревают в получении крупной взятки. Как сообщила пресс-служба республиканского СУ СК РФ, чиновника могли "отблагодарить" квадратными метрами.

По данным следствия, заместитель главы по развитию городской территории получил от строительной фирмы, возводившей в Якутске многоэтажный дом, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в этом самом доме общей площадью 1491 квадратный метр, которая оценивается в 114 миллионов рублей. Взятку дали, считают в СК, за то, что чиновник выдал разрешение на увеличение этажности дома - с 13 до 16 этажей.

Первого замглавы Балашихи арестовали по подозрению в получении взятки

Взятка получена через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в Якутске. Владельцем и учредителем этой компании вплоть до назначения в 2018 году на муниципальную должность был сам подозреваемый.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере".

Как отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая, заместитель главы и его посредники задержаны. С их участием проводятся следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Мадуро приказал открыть границу с Колумбией