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08.06.2019 19:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Российские волейболисты обыграли американцев в Лиге наций

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Матч между сборными России и США в "Уфа - Арене", который называли топовым на российском этапе волейбольной Лиги наций, завершился победой россиян со счетом 3:0. Возможно, не в последнюю очередь благодаря горячей поддержке болельщиков, которые заполнили зал на восемь тысяч мест.
Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Мухаметкулов / РИА Новости

Игра оказалась зрелищной и захватывающей. Во всех трех партиях наши игроки были на шаг впереди противника. Первый сет закончился с разницей в три очка, второй - в шесть, а третий - в десять, причем россияне динамично наращивали разрыв.

Фото: volleyball.world
В Уфе стартует домашний этап мужской волейбольной Лиги наций

Матч шел в хорошем темпе и одинаково агрессивно с обеих сторон. Американцы не сдавались, хотя для них путевка в финал, который пройдет с 10 по 14 июля в Чикаго, уже обеспечена: они участвуют в нем на правах хозяев.

На пресс-конференции, которую тренеры команд, приехавших в Уфу, дали перед матчами, наставник американской сборной Джон Спироу подчеркнул, что рассматривает каждого соперника как самого тяжелого, так как все они играют прекрасно.

- Мы будем стараться победить всех и делать все, чтобы максимально повысить свой уровень. Мы будем биться до конца, все три игры, - заметил он.

Однако американцы 7 июня проиграли итальянцам, 8-го - россиянам, и это их пятое подряд поражение на турнире. 9 июня США сыграет с Португалией.

Российским волейболистам же предстоит 9 июня сразиться итальянцами, демонстрирующими прекрасную форму. Они уже одержали две победы в Уфе - над командами США и Португалии.

Фото: РИА Новости
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Россияне занимают пока пятое место в турнирной таблице.

После матча генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин отметил, что этот матч был показательным из пяти игр, состоявшихся в Уфе, - по настрою и качеству.

- Сегодня очень сложно кого-то выделить. Было отличное командное взаимодействие, - подчеркнул он.

Однако капитан российской сборной Игорь Кобзарь сказал, что "мы играли так, как позволял нам соперник".

- Если бы в команде США был основной состав, было бы гораздо интереснее, - заметил он.

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