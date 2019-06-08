В Саратове Вячеслав Володин встретился с молодыми врачами

В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с избирателями в своем округе, проверил строительство социальных объектов и обсудил со студентами-медиками нехватку кадров в сельском здравоохранении.

В микрорайоне "Звезда" в Саратове спикер осмотрел стройплощадку, на которой ведется строительство новой школы на 825 мест и детского садика на 160 ребятишек. Ранее местные жители попросили спикера помочь решить острую проблему: в новом микрорайоне так и не построили планировавшейся школы, а соседние учебные заведения переполнены, детям негде учиться. Как выяснилось, единственный оставшийся незастроенный земельный участок относился к военной части. После обращения Володина в Министерство обороны, землю передали муниципалитету.

В настоящее время на стройплощадке ведутся земляные работы, по плану строительство школы должно быть завершено к концу года.

Кроме того, Вячеслав Володин проконтролировал строительство здание предуниверситария. Предполагается, что здесь смогут получать образование, прежде всего, талантливые дети из малообеспеченных семей, а также сироты и жители отдаленных сельских районов. Для них строится общежитие на 125 мест.

- Отличие этой школы в том, что ученики здесь будут заниматься сразу по пяти направлениям: робототехнике, программированию, биотехнологиям, медицине и культуре, практически в этом здании будет находиться пять предуниверситариев, - отметил спикер Госдумы.

Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить в октябре этого года, а набор учеников в восьмые и десятые классы начнется с 1 июня будущего года.

В Саратовском государственном медуниверситете спикер Госдумы встретился со студентами, которые заканчивают учебу в вузе в этом году по целевому набору. В настоящее время в Саратовской области не хватает более двух тысяч медиков, в некоторых муниципальных районах свободно от 50 до 60 процентов вакансий врачей. В некоторых больницах есть современное оборудование, но нет специалистов, которые бы на нем работали.

- Я поступала в медуниверситет в 2013 году по целевому направлению, мечтала об этом еще в школе, раньше медиков в семье не было, родители очень надеялись, что я стану и для них семейным доктором, - рассказывает Елена.

По словам студентки, она собирается после окончания вуза вернуться в родной Озинский район, и получить свой миллион по программе "Земский доктор".

По мнению главы администрации Озинского района Антонины Голяшкиной, у молодых специалистов на селе существуют неплохие перспективы карьерного роста. Она привела пример, как молодой доктор, отработав всего полтора года, стал заведующим районной поликлиникой. Кроме того глава администрации рассказала, что начался капитальный ремонт дороги до областного центра, после его завершения повысится транспортная доступность глубинки.

- В выходные можно будет ездить в саратовские театры, - постаралась подбодрить молодых врачей Антонина Голяшкина.

Между тем, как подчеркнул Вячеслав Володин, 100 саратовских молодых врачей, получившие образование по целевым направлениям муниципалитетов, после окончания вуза назад в сельские районы уже не вернулись. И виноваты зачастую здесь не только сами молодые специалисты. Например, как рассказал выпускник из Петровска, он не против был бы вернуться в свой городок после учебы, но целевое направление на хирурга, которым собирался стать, ему не дали.

Не во всех муниципальных образованиях молодым медикам готовы предоставить и жилье. Правда, руководство районных больниц теперь обязали компенсировать расходы на съемные квартиры для молодых специалистов. Да, и зарплату, хотя ее, как заявляют в региональном Минздраве, повысили молодым медикам до 23 тысяч рублей, вряд ли все врачи оценят как достойную.

Министр здравоохранения региона Наталья Мазина отметила, что после окончания вуза, многие молодые доктора стремятся поступить в ординатуру для получения специализации, однако в сельской местности, это не всегда сразу возможно, поскольку медика некому заменить на время обучения.

- Если в сельские учреждения здравоохранения каждый год будут приходить молодые специалисты, эта проблема решится, - считает министр.