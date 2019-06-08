Ученые назвали популярный напиток, продлевающий жизнь

Зарубежные исследователи провели эксперимент, предложив нескольким сотням добровольцев из Японии в течение года употреблять неограниченное количество томатного сока. Нюанс: несоленого. Результат удивил медиков. Об этом пишет Medicalxpress.

- Наша новая работа является первой, где в долгосрочной перспективе изучается влияние употребления томатов и продуктов на их основе на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, - пояснили специалисты.

Как оказалось, регулярное употребление несоленого томатного сока в течение года понизило кровяное давление и уровень вредного холестерина в том числе у взрослых японцев с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, в финале эксперимента у добровольцев с гипертонией было зафиксировано снижение артериального давления (в среднем, с 141,2 до 137,0 мм рт). А уровень холестерина у 125 участников с высоким уровнем холестерина уменьшился, в среднем, со 155,0 до 149,9 мг/дл.

Причем положительный эффект отмечался как у любителей томатного сока среди мужчин, так и среди женщин.