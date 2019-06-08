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Экономика
08.06.2019 13:08
Текст: Александр Ершов

На Кавказе откроют семь информационных туристических центров

Во всех семи субъектах Северо-Кавказского федерального округа до конца нынешнего года появятся информационные туристические центры. Об этом сегодня министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума.

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В этих центрах посетители смогут получить нужную информацию о туристических услугах и получить помощь с составлением маршрута путешествия, арендовать необходимый инвентарь и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Созданием туристических центров займется фонд "Посети Кавказ" (на 2019 год он получил субсидию в размере 270 миллионов рублей).

По словам главы ведомства, ежегодно туристический поток на Северный Кавказа растет почти на 20 процентов. Сейчас, если считать по местам коллективного размещения, Северный Кавказ посещают полтора миллиона гостей. Через пять лет турпоток в регионы СКФО планируется довести до 4,5 миллиона человек в год.

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