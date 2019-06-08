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Экономика
08.06.2019 12:24
Текст: Ольга Туманова

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ

Министерство финансов не исключает еще одного выхода на рынок внешних займов с новым выпуском евробондов. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: istock
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"Конъюнктура неплохая, аппетит у инвесторов на наши бумаги разыгрался, - приводит цитату Силуанова ТАСС. - Поэтому вопрос рассматривается Минфином".

Если Минфин решится на еще один выпуск евробондов, это будет выход на рынок внешних займов с превышением плана, поскольку целевых показателей на этот год ведомство уже достигло.

В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.

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