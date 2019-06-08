РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу

Россияне смогут покупать билеты на поезда в Европу онлайн на сайте "Российских железных дорог" и через приложение. Об планах запустить дистанционную продажу таких билетов заявил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы обеспечим возможность бронирования билетов на поезда наших европейских партнеров. В частности, Trenitalia (Италия), Deutsche Bahn (Германия), SNCF (Франция)", - уточнил Чаркин, слова которого приводит "Интерфакс".

РЖД, как напомнил Чаркин, запустили бета-версию нового сайта.

"Семь перевозчиков работают на платформе, мы подключили четырех агрегаторов автобусных перевозок, провайдера страховых услуг, "Яндекс.Такси" и подготовили полностью плацдарм для создания и предоставления услуги мультимодальной поездки для наших клиентов", - пояснил Евгений Чаркин.

В планах также запуск продаж мультимодальных поездок в кассах пригородных компаний. РЖД работают над увеличением срока бронирования билетов, отметил топ-менеджер.