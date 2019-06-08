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08.06.2019 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасение ребенка с 11-этажа петербургской брежневки попало на видео

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге сотрудники ГУ МЧС спасли пятилетнего мальчика из квартиры на 11-м этаже. У ребенка внезапно умер отец, дома никого больше не было и мальчик стал звать на помощь прохожих.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в спасательное ведомство поступил вызов на улицу Ленскую, 19, корпус 2. Очевидцы рассказали, что ребенок кричит и бросает вещи из окна.

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Прибывшие на место спасатели зашли в квартиру на десятом этаже, прямо под той, где плакал ребенок.

Далее один из сотрудников протянул к открытому окну пожарную лестницу и за считанные секунды поднялся к ребенку. Затем с соблюдением всех мер предосторожности мальчика спустили на нижний этаж.

В квартире мальчика было обнаружено тело мужчины, поэтому на адрес была вызвана полиция.

В региональном управлении МЧС говорят, что ничего необычного в действиях спасателей не было. Специалисты ведомства регулярно занимаются спасением жизней в самых нестандартных ситуациях и проходят соответствующую подготовку. Пока неизвестно, будут ли как-нибудь поощрять сотрудников по месту работы, но соседи, наблюдавшие с улицы за операцией, устроили спасателям овацию.

В социальных сетях соседи отмечают, что семья, где произошло ЧП, благополучная, мать уехала на дачу и оставила ребенка с отцом. Узнав о случившемся, женщина немедленно вернулась в город.

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