У проекта "Сириус" появится свой научно-технический вуз

Проект для школьников "Сириус" будет расширен до вузовского образования. В рамках Петербургского международного экономического форума представлен проект создания инновационного научно-технического центра "Сириус", первым резидентом которого станет одноименный научно-технический университет.

Интерес к новому вузу уже достаточно велик. В обсуждении его перспектив приняли участие крупнейшие транспортные, сырьевые, финансовые и промышленные компании страны.

Как пояснила руководитель образовательного фонда "Талант и успех", который является создателем Образовательного центра "Сириус", член совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, для корпораций новый вуз даст возможность вырастить необходимые высококвалифицированные и мотивированные на работу кадры, для студентов и выпускников - новые возможности профессиональной поддержки во время учебы в вузах и последующего трудоустройства. Кроме того, университет "Сириус" будет участвовать в кадровом и научно-технологическом сопровождении научно-образовательных центров, которые в рамках нацпроекта "Образование" создаются в субъектах РФ.

- Мы планируем, что в нашем университете студенты будут осваивать образовательные программы на основе максимально уникальных и современных достижений науки по тем задачам, которые ставят наши технологические партнеры, - рассказал ректор университета "Сириус" Артемий Рожков. - Впоследствии они будут реализовывать совместные проекты и внедрять их через инновационный НТЦ и технико- внедренческую зону (ТВЗ), которая создается в Сочи в Имеретинском районе.

Под ТВЗ уже выделен участок в размере 30 гектаров, где собственный проект можно будет апробировать в "максимально боевых условиях". Сам же университет займет здание бывшего главного медиацентра Олимпиады - 2014, в котором сейчас располагается Парк науки и искусства "Сириус". Рядом планируется построить кампус, а существующие спортивные объекты интегрировать в новый студенческий городок, чтобы обеспечить в нем максимально комфортные условия для теоретического и практического обучения, проживания и соблюдения здорового образа жизни.

Планируется, что постановление правительства РФ о создании нового НТЦ и университета "Сириус" будет подписано в начале июля. Сразу после этого вуз готов принять первых студентов. И если на первых порах здесь будут учиться те, кто уже поступил в другой институт или академию, то в будущем университет "Сириус" планирует проводить свой собственный набор.

- В новом учебном году мы стартуем с отдельными модулями и учебными курсами для тех студентов, которые уже поступили в другие вузы, но впоследствии будем реализовывать свои программы, - рассказал Рожков. - Это будут программы по уже существующим направлениям работы НТЦ: "Информационные технологии и искусственный интеллект", "Генетика и науки о жизни", "Когнитивные исследования и образование".

Вполне вероятно, что университет станет новой ступенью в образовании для тех школьников, которые сейчас учатся в образовательном центре "Сириус". Тем более, что в ближайшие два года подобные структуры появятся в каждом регионе РФ.

- У нас нет организационной формы "филиал" - каждый субъект РФ создает свой центр, работающий по модели "Сириуса" и объединяет для этого свои собственные ресурсы, - пояснила Шмелева. - Но интерес с стороны губернаторов и ведущих педагогов к нашему опыту настолько велик, что только до конца года этого года мы ожидаем создания до 30 работающих центров.

В настоящее время соглашения о создании региональных "сириусов" подписаны с руководителями 26 регионов, при этом только в июне в проекте прибавилось пять "новичков" - Хабаровск, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Тюмень и Ульяновская область. Кроме того, интерес проявляют иностранцы: уже этим летом учиться в "Сириус" приедут школьники и их педагоги из Таиланда и Индии.