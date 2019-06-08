В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

В Петербурге полицейские задержали 41-летнего водителя мотоцикла. Он не справился с управлением байком и спровоцировал аварию, в которой погибла его спутница. Сам мотоциклист сбежал с места происшествия.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возле дома N5 по проспекту Стачек, 41-летний водитель байкер врезался в разделительное ограждение. От удара мотоцикл выбросило на встречную полосу.

32-летняя женщина, которая сидела за спиной байкера, не удержалась и упала на проезжую часть. В это время по проспекту на большой скорости двигался автомобиль Mercedes. Водитель иномарки не успел затормозить, и машина наехала на женщину. Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм.

Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов. Сейчас мужчина дает показания в отделе полиции.