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Экономика
08.06.2019 12:48
Текст: Ольга Туманова

Власти РФ до конца года определят критерии оценки проектов для ФНБ

Правительство до конца 2019 года определит критерии оценки проектов для вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом журналистам заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он уточнил, что инвестирование станет возможным с 2020 года, когда дополнительные нефтегазовые доходы будут зачислены в резервы.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы

По словам Силуанова, иностранные инвестиции сокращаются, российской экономике нужны внутренние инвесторы.

"Мы должны определить критерии для тех проектов, в которых могут быть задействованы средства резерва и, соответственно, требования к инвесторам по этим критериям, чтобы мы могли видеть мультипликативный эффект от использования этих ресурсов", - цитирует Силуанова ТАСС.

Как ожидается, по итогам 2019 года объем ФНБ достигнет 7,91 триллиона рублей. К концу года ликвидная часть фонда может превысить 7 процентов ВВП, после чего Минфин получит право вкладывать свободные госрезервы в новые проекты.

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